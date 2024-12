Ex-diretor se manifesta após demissão da CBF e nega caso de assédio

O ex-diretor destacou que vem sofrendo ataques sistemáticos desde que Ronaldo lançou candidatura à presidência da CBF. Ele e o ex-jogador são amigos. Paiva rompeu com Ednaldo Rodrigues, atual presidente, e foi desligado da entidade nesta semana.

A colunista Alicia Klein publicou nesta sexta (20) mensagens entre Rodrigo Paiva e Luisa Rosa que, de acordo com a sentença da 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, configuram assédio sexual.

A CBF comunicou que não comenta publicamente as decisões administrativas tomadas pela entidade. O UOL também buscou contato com a nova diretoria do Flamengo, onde Paiva é cotado para assumir cargo, e o estafe de Ronaldo, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Veja a nota de Rodrigo Paiva na íntegra

Desde que Ronaldo Nazario - com quem tenho uma linda história de amizade e conquistas - lançou oficialmente sua candidatura à presidência da CBF, venho sofrendo ataques sistemáticos que visam manchar a minha reputação como homem e como profissional. Tenho 35 anos de profissão e fui o primeiro assessor de imprensa de um clube de futebol, profissão essa que hoje vejo com muito orgulho ser trilhada por outros profissionais e que emprega milhares de jornalistas em um mercado tão dinâmico como o da Comunicação.

Tenho em minha trajetória 5 Copas do Mundo comandando a Comunicação da entidade e mais de 200 convocações à frente da Seleção Brasileira Masculina principal. Um número que poucos atingiram. Também faz parte da minha trajetória ter trabalhado com os maiores jogadores de futebol do Brasil.