CBF se irrita com a Globo após Ana Maria Braga pedir voto para Ronaldo

No início da semana, Ronaldo foi ao Jornal Nacional e deu uma entrevista se declarando candidato à presidência da CBF. A eleição vai ocorrer no período entre abril de 2025 e março de 2026, quando acaba o atual mandato de Ednaldo.

Na ocasião, o ex-jogador esteve com dirigentes da Globo. No dia seguinte, participou do programa de Ana Maria Braga. A apresentadora atuou como cabo eleitoral dele.

"Se nós, o povo, pudéssemos votar, seria unanimidade", disse ela. "Gente, vota nele. Vamos começar a campanha", disse Ana Maria Braga.

Com Ednaldo irritado, as declarações afetaram o anúncio do contrato da Supercopa entre CBF e Globo. O acordo está assinado, mas a CBF ainda não devolveu o documento a emissora, o que trava a divulgação.

Depois disso, a Globo procurou Ednaldo para amenizar o desconforto. Explicou que não tem lado em campanha para nenhum lado na entidade e ressaltou a imparcialidade. O entendimento é de que a situação foi apaziguada. Mas só o tempo mostrará se a tensão acabou de fato.

Além dos pedidos de votos, a entrevista no programa de Ana Maria Braga foi marcada por críticas de Ronaldo à gestão da CBF. Alegou que a má fase da seleção tem relação com a administração da entidade. O ex-jogador também é dono e gestor de um time, o Valladolid, que está ameaçado de rebaixamento no Espanhol.