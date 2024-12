Dinei cutuca Luxa: 'A vaidade é que matava, queria ser mais que o jogador'

A gente não simpatizou muito com o Evaristo Macedo. A gente queria o Oswaldo de Oliveira. Isso aí posso falar. A maioria não queria ele. Acho que os únicos que gostavam do seu Evaristo eram o Vampeta e o Edílson. Eu, particularmente, queria o Oswaldo porque era nosso amigo

Dinei, no Histórias da Bola

Querer, no caso de futebol, às vezes, é poder.

A nossa sorte é que fomos falar com o [presidente Alberto] Dualib, que mandou o Evaristo embora. Quando a gente conversou com o seu Alberto, ele falou que tava pensando em trazer o Leão ou o Felipão. Nosso time era só cara vagabundo. Se traz o Leão ou o Felipão, nós estávamos ferrados.

Dualib perguntou se o elenco ia dar conta dos resultados com Oswaldo, e a boleirada assumiu a responsabilidade.

"Nós falamos que era o Oswaldo. O Dualib perguntou se a gente dava conta e trouxe ele novamente para ser o treinador titular. Aí a gente conversou tudo com o Oswaldo e combinamos de nos fecharmos: 'Se o senhor não der certo agora, eles vão trazer uma linha dura para nós'. Só tinha vagabundo que gostava da noite, e a gente começou a negociar com o professor Oswaldo", lembra Dinei, confessando que as vitórias compravam folgas e regalias.