Ancelotti quebra recorde e se torna o técnico com mais títulos no Real

Carlo Ancelotti virou o técnico recordista de títulos do Real Madrid com a conquista do Intercontinental, diante do Pachuca.

O que aconteceu

Ancelotti chegou a 15 títulos e se isolou como o treinador mais vencedor da história do clube. O Real bateu o Pachuca no 316º jogo sob comando do italiano.

Ele dividia o posto com Miguel Muñoz, lenda do clube nas décadas de 1960 e 1970. O espanhol é quem comandou o clube merengue mais vezes, com 605 partidas.