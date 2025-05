Recuperado de lesão, Zé Rafael estreia pelo Santos e busca mais minutos em clássico

Em coletiva, o treinador explicou a decisão de dar apenas alguns minutos a Zé Rafael. O gramado sintético do Allianz Parque não foi um dos motivos, já que o volante conhece este tipo de gramado muito bem.

"Hoje, ele era um jogador que eu poderia usar uns 30 minutos, pelo que conversei com o departamento físico. Conversei muito com ele. Como ele diz, no início da semana a bola estava quadrada, e ela foi arredondando com o passar do tempo. É um cara que ficou muito tempo fora, tem ritmo, tem que sentir o gramado, embora ele esteja acostumado a jogar nesse gramado, que é um gramado difícil para ele. Poderia ter colocado mais cedo, mas achei as opções anteriores melhores", justificou.

"Com certeza eu vou poder contar com o Zé por mais tempo, com o Barreal e o Souza também, esses que saíram do DM agora. No jogo passado, tive que usar Soteldo e Thaciano o jogo inteiro, por uma questão de necessidade e por não ter tantas opções. Acabei usando fora daquilo que planejamos. Hoje, usamos mais ou menos dentro do planejamento. Poderia ter usado o Zé por um tempo maior, mas fiz a opção por outro detalhe tático", completou o treinador.