Ex-office boy vira influencer, vai ao Qatar e rouba cena em prêmio de Vini

Um dia você é office boy no banco, no outro está entre os restritíssimos convidados do "The Best Fifa", no Qatar, roubando a cena na premiação de Vinícius Júnior. Esta é a história do paulista Diego Oliveira de Castro, mais conhecido como Diego Freestyle, que hoje tem quase meio milhão de seguidores no Instagram e roda o mundo mostrando suas habilidades com uma bola de futebol.

Foi Diego quem berrou o nome de Vini Jr. segundos antes de o craque do Real Madrid ser anunciado como o melhor do mundo. O grito inesperado, em meio à frieza da cerimônia no Qatar, fez até mesmo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, arregalar os olhos de surpresa.

Não satisfeito, o brasileiro ainda foi a primeira pessoa a tirar uma selfie com Vinícius após o atacante receber o troféu na luxuosa solenidade no Aspire Academy, na capital qatari.