Adriano Imperador decolou após chute que foi do travessão ao meio-campo

A oportunidade no time de cima só se consolidou mesmo em um treino despretensioso. Quer dizer, despretensioso só para os reservas do time principal, que fizeram um coletivo contra os garotos do sub-17.

Para Adriano, não havia chance melhor para dar um sinal ao então técnico do Fla, Paulo César Carpegiani.

Isso explica a força colocada na perna esquerda depois que conseguiu se livrar da marcação de Juan e Ronaldão.

Quando descreve a cena, Adriano adora usar onomatopeias. É como se um míssil fosse lançado.

Um golaço? Não. Adriano contou no livro lançado recentemente que foi até melhor assim. Porque o jeito que a bola explodiu no travessão e voltou no meio-campo moldou uma cena que mostrou que o potencial daquele garoto era grande.

"Ele acabou com o treino. E um dos lances que chamou a atenção do Carpegiani foi esse. Ele deu um chute lá da intermediária, a bola bateu no travessão e voltou para o meio-campo. E dali ele já subiu, e já começou a jogar no profissional", lembra Juan, ao UOL.