Trajano: Corinthians tem condições de brigar com Fla e Palmeiras em 2025

Vini Jr melhor do mundo é justo, mas não me empolga, diz Trajano

Premiado como melhor do mundo no Fifa The Best, Vini Jr não se compara a outros brasileiros que já conquistaram o prêmio, disse José Trajano.

Merece [Vini Jr o Fifa The Best], é justo por uma série de motivos, com bola no pé, fora de campo, mas não me empolga. Não é que ele não é o melhor do mundo. Não vejo ninguém melhor do que ele. O prêmio é justo, mas quando olho para trás: o Messi, o Romário, o Ronaldo, o Ronaldo Gaúcho, é difícil evitar a comparação.

José Trajano

