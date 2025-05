Corinthians define plano para melhorar iluminação e voltar a mandar jogos na Fazendinha

"Na última semana, o Sport Club Corinthians Paulista recebeu determinação da Sra. Marina Tranchitella, diretora de segurança, infraestrutura e VAR da Federação Paulista de Futebol, limitando o uso do estádio Alfredo Schurig, a Fazendinha, aos jogos disputados no período de iluminação natural, dadas as falhas no sistema de iluminação artificial do estádio.

O clube já acompanhava a gradativa deterioração dos componentes, acelerada nos primeiros meses de 2025 com as fortes chuvas que atingiram a capital paulista durante o verão. Neste cenário, o Corinthians tem traçado planos técnicos e financeiros para a substituição completa da estrutura de luzes, substituindo as atuais por outras mais modernas, condizentes, por exemplo, com as utilizadas na Neo Química Arena, referência em iluminação entre os estádios do país.

Ainda no final da última semana, foi enviado para a Federação Paulista de Futebol um plano de ação técnica que detalhou, passo a passo, as medidas previstas pelo clube para a adequação e, consequentemente, liberação do estádio para jogos noturnos. Na sexta-feira (09), uma equipe especializada em componentes como os utilizados atualmente na Fazendinha foi recebida no clube para uma avaliação mais abrangente do atual estado dos refletores e definição de um plano emergencial para que, ao menos, a estrutura básica seja atendida durante o período de substituição da iluminação do estádio.

O Sport Club Corinthians Paulista reitera que trata esta questão com prioridade e espírito colaborativo. Também reforça que não medirá esforços para oferecer, o quanto antes, as melhores condições para a realização de partidas noturnas no estádio"