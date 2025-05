Bahia realiza último treino antes de viajem para decisão pela Libertadores

O elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo nesta segunda-feira. Após a derrota para o Flamengo no último sábado, a equipe comandada por Rogério Ceni volta suas atenções para o duelo diante do Atlético Nacional-COL, pela Libertadores. Em caso de vitória, o Tricolor garante uma vaga nas oitavas de final da competição.

Último treino antes da viagem!