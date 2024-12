Vini Jr melhor do mundo é justo, mas não me empolga, diz Trajano

Premiado como melhor do mundo no Fifa The Best, Vini Jr não se compara a outros brasileiros que já conquistaram o prêmio, disse José Trajano no Cartão Vermelho, nesta terça (17).

Trajano entende que a premiação é justa, mas disse que ela não empolga como já já aconteceu em edições anteriores, citando Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.