Sinner ganha bem de holandês e terá revanche com Cerúndolo nas oitavas do Masters 1000 de Roma

De Jong resolveu assustar ao devolver as duas quebras e empatar o set em 4 a 4. Mas acabou não confirmando o serviço para virar e caiu por 6 a 4. No segundo set, Sinner não deu chances e, dominante desde o início, fechou com 6 a 2 ajudado por lesão do holandês.

"Foi uma partida completamente diferente da primeira, com condições diferentes", avaliou Sinner. "Senti que comecei a partida muito bem, mas depois tive uma queda e ele jogou um pouco melhor. Tentei entender o que estava acontecendo e, felizmente, consegui quebrá-lo em 4 a 4 novamente, o que me deu confiança para continuar. O segundo set foi como foi. Ele se machucou. Ele é um jogador incrível e, mais do que isso, uma pessoa incrível, e desejo tudo de bom a ele, e espero que não seja nada muito sério."

O número 1 do mundo precisou de 1h35 para obter a vitória e agora encara Cerúndolo pela quinta vez no circuito. Vem de derrota em

Roma, em 2023, no último encontro, mas a série esta empatada por 2 a 2. A classificação do argentino no Masters 1000 veio com parciais iguais às do italiano, apenas em ordem invertida. Ele fez 6/2 e 6/4 sobre Sebastian Ofner, da Áustria.

Sétimo favorito em Roma, o australiano Alex de Minaur passou pelo boliviano Hugo Dellien, algoz de Thiago Wild, com duplo 6/4 e agora desafia o norte-americano Tommy Paul, que superou o checo Tomás Machac em três sets: 6/3, 6/7 (5/7) e 6/4.