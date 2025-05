Por que auxiliar de Zubeldía foi expulso contra o Palmeiras? Veja o que diz a súmula

O auxiliar técnico de Luis Zubeldía no São Paulo, Maxi Cuberas, foi expulso no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o árbitro Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS) relatou na súmula o motivo do cartão vermelho ao profissional tricolor.

Maxi Cuberas foi expulso logo aos 22 minutos do primeiro tempo. Antes de ele receber o cartão vermelho, o técnico Luis Zubeldía também já havia sido advertido verbalmente pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein por questionar suas decisões em campo.

"Expulsei diretamente após ser informado pelo assistente número um, Rodrigo Figueredo Henrique Correa, que o mesmo levantou do banco de reservas e protestou de forma ostensiva contra as decisões da arbitragem com gestos agressivos (socos no ar)", escreveu Rafael Rodrigo Klein na súmula.