The Best x Bola de Ouro: por que Fifa e France Football romperam parceria?

O rompimento entre as partes foi anunciado no segundo semestre de 2016 após meses de negociação para a continuidade do acordo. Em setembro, a revista France Football informou que não teria mais a entidade máxima do futebol na sua premiação.

O acordo contratual entre a Fifa e a France Football (FF) chegou a seu fim no ano passado. Alertamos a France Football no início de agosto que o contrato não seria renovado.

Comunicado da Fifa em 2016

"O acordo contratual entre a Fifa e a France Football (FF) chegou a seu fim no ano passado. Alertamos a France Football no início de agosto que o contrato não seria renovado", informou a Fifa.... - Veja mais em https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/afp/2016/09/16/bola-de-ouro-sofre-mudancas-apos-fim-do-acordo-france-footballfifa.htm?cmpid=copiaecola

Presidente da Fifa, Gianni Infantino tinha planos para a criação de um evento de gala. Com o fim da parceria, a entidade resolveu recriar seu prêmio a partir de 2016 com o nome The Best.

The Best x Bola de ouro: entenda diferenças

A votação do The Best é feita por quatro grupos: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa. Cada aglomerado representa 25% da votação.