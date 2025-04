Sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem o Flamengo-SP e seguem invictos no Paulista

As equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras seguem invictas no Campeonato Paulista nas respectivas categorias. Na manhã deste sábado, as Crias da Academia venceram o Flamengo-SP, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos-SP, pela terceira rodada da primeira fase do Estadual.

O sub-15 venceu por 2 a 0, com gols de Kauê Richard e Kaiki, enquanto o sub-17 bateu o adversário por 1 a 0, com tento de Eduardo.

Com o resultado, o sub-15 chegou aos nove pontos, na liderança do grupo 12. O Alviverde tem 100% de aproveitamento nos três jogos disputados até o momento, com seis gols marcados e nenhum sofrido. Na próxima rodada do Paulista, as Crias da Academia recebem o União Mogi, no dia 10 de maio, às 9 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.