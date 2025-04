Celtic conquista título escocês pelo quarto ano consecutivo

O Celtic Glasgow segue com sua hegemonia recente no Campeonato Escocês. Neste sábado, a equipe comemorou o quarto título seguido da competição nacional.

A conquista foi definida com a goleada fora de casa por 5 a 0 sobre o Dundee United. O resultado levou o Celtic a 84 pontos na classificação, contra somente 66 do Rangers, o segundo colocado.

Agora, os grandes times da Escócia estão empatados em títulos nacionais. Com 13 taças nos últimos 14 anos, o Celtic alcançou o Rangers com 55 conquistas no Campeonato Escocês.