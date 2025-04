Corinthians contesta R$ 6 mi de acordo verbal inserido no RCE por Pedro Silveira em dívida com Bertolucci

NOTA DA A&M



À Gazeta Esportiva, a Alvarez & Marsal revelou que, no atual contrato com o clube, a empresa não tem direito a nenhuma receita sobre acordos feitos com credores do Corinthians e salientou que as decisões do departamento financeiro não recaem sobre André Lavieri.

"A Alvarez & Marsal informa que seu contrato com o Sport Club Corinthians Paulista tem como objeto apoio operacional à Diretoria Financeira com valor fixo mensal, sem vínculo com performance e sem qualquer bonificação relacionada à renegociação de dívidas. Esclarece ainda que não possui autonomia para tomar decisões e atua exclusivamente sob demanda, orientação e supervisão do Corinthians, seguindo sempre rígidas normas de governança e compliance globais da consultoria", disse a empresa.

NOTA DO CLUBE



O Corinthians, por sua vez, reconheceu a responsabilidade de Pedro Silveira nas tomadas de decisões e admitiu a participação do departamento jurídico, liderado por Vinicius Cascone, na atuação deste tipo de demanda. Ambos, sob o comando do presidente Augusto Melo.