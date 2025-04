Bayern ganha em casa, mas não consegue resultado suficiente para ser campeão do Alemão nesta rodada

Depois, aos 40, os Bávaros ampliaram com Olise. O camisa 17 recebeu do lado direito, cortou a marcação e bateu rasteiro, fazendo o segundo do Bayern na partida.

Segundo Tempo

O Mainz voltou mais ligado no segundo tempo. Aos dez minutos, Amiri arriscou de fora da área e o jovem Urbig fez bela intervenção.

Porém, o Bayern logo retomou o controle do jogo. Aos 16, Sané recebeu cara a cara com o goleiro e optou por uma cavadinha. A bola bateu na trave e o tento não saiu.

Por fim, aos 39, Eric Dier fez o terceiro. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro inglês surgiu no primeiro pau e marcou.

Veja outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado: