Camisa do Brasil sem as cores da bandeira é o fim do sentido da seleção

A camisa da seleção brasileira era branca até 1954, tornou-se amarela, com detalhes em verde, calções azuis e meias brancas. As quatro cores da bandeira no uniforme um e o dois é azul, como o manto de Nossa Senhora Aparecida, como disse Paulo Machado de Carvalho, diretor da seleção na Copa do Mundo de 1958, vencida com esse uniforme.

A relação do Brasil com sua seleção é diferente da Alemanha, da Itália, da Holanda, do Japão...

E, ainda que déspotas mal sucedidos tentem tomar os símbolos nacionais, como a camisa amarela, ainda que a CBF seja uma empresa privada tomada por interesses particulares, mesmo assim quem anda de Norte a Sul do país vê gente se vestindo de amarelo ou azul porque é futebol, porque é Brasil.

Não é fácil ter um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com 207 milhões de habitantes em que todos (ou muitos) sentem-se brasileiros e falam português. O Brasil é um país diferente de todos os outros, nação em que as cores da seleção são as cores do país.

A Alemanha pode ter camisa cor-de-rosa.

O Brasil, não.