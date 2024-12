Narrador usa fala xenofóbica em jogo do Bahia e pede desculpa; assista

Estou gravando este vídeo porque a repercussão negativa foi muito grande de um termo que usei no final. Quando a gente está falando de recuar, bola recuada, preguiça... pegou mal. Eu peço desculpas para o torcedor do Bahia de uma forma geral, até aquele que nem sabe o que está acontecendo. Povo nordestino, povo baiano, minhas desculpas. Desculpas aos colegas do Goat também. Estou muito chateado com o que aconteceu. Feliz pela transmissão, foi um bom jogo... às vezes, uma palavra mal colocada acaba complicando tudo. Minhas desculpas à galera do Bahia, jogadoras ,comissão, colegas do Goat. Tudo o que falo não vai mudar o que foi falado, então a gente aprende com nossos erros e seguimos Anderson Cheni, no Instagram