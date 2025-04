Programa olímpico de Los Angeles-2028 amplia futebol feminino, boxe e natação

Em comunicado, o COI destacou que, pela primeira vez na história, todos os esportes coletivos vão contar ao menos com o mesmo número de times femininos e times masculinos. Isso será possível porque o polo aquático ganhou duas equipes entre as mulheres. Serão 12 times para cada gênero.

No futebol, as mulheres terão uma "virada" sobre os homens e serão maioria. Também pela primeira vez, o torneio feminino terá mais seleções que o masculino: serão 16 contra 12. Em Paris-2024, os números foram invertidos, em favor da disputa envolvendo apenas homens.

No boxe, uma nova categoria vai integrar as disputas femininas. Assim, haverá o mesmo número de disputas para cada gênero. Entre os eventos mistos, ganharão esta disputa as seguintes modalidades: tiro com arco, atletismo (revezamento misto 4x100m), golfe, ginástica, remo costal beach sprint e tênis de mesa.

As modalidades que contarão com mais eventos valendo medalhas são natação, remo e escalada. Dentro da piscina, haverá o acréscimo das provas de 50m costas, borboleta e peito tanto no masculino quanto no feminino. No remo, as provas de solo feminino (CW1x), solo masculino (CM1x) e double sculls misto (CX2x) farão sua estreia no costal beach sprint.

Na escalada, as disputas de boulder e guiada serão separadas, valendo cada um medalhas. E, no basquete 3x3, o evento foi ampliado para contar com 12 equipes por gênero.