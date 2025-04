Decisiva em Derby, Andressinha exalta elenco do Palmeiras e comenta gol de falta: "Jogo de detalhes"

DECISIVAS ? pic.twitter.com/byNYYjwQ9a

"Em dois jogos deixamos escapar os pontos que não poderia. Viemos buscar os três pontos. Foi importante esse tipo de jogo grande. Nosso grupo é muito qualificado, então, a gente tem consciência de quem entrar cinco, dez ou quinze minutos, seja o que for, tem que entrar para tentar fazer a diferença e ajudar a equipe", seguiu.

Andressinha recuperou-se de lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Ela foi relacionada às finais do Paulistão do último ano, mas só voltou aos gramados em março deste ano.

Pelo Brasileirão feminino, o Verdão soma duas vitórias e dois empates, além de sete gols marcados e cinco sofridos. Com o triunfo no Derby, as Palestrinas assumiram a liderança do torneio nacional. O próximo compromisso do Verdão é na terça-feira, às 18h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).