Brasil vira no fim e vence EUA no futebol feminino após mais de dez anos

Na madrugada desta quarta-feira, a seleção brasileira feminina venceu os EUA com um gol nos acréscimos, por 2 a 1, no Avaya Stadium, em amistoso preparatório para a Copa América. Macario anotou para as norte-americanas, enquanto Kerolin e Amanda Gutierres, do Palmeiras, viraram para as brasileiras.

Com o resultado, a seleção de Arthur Elias coloca fim em um jejum de mais de dez anos sem vencer as norte-americanas — o último triunfo havia sido em dezembro de 2014, também em amistoso.

O Brasil ainda termina a data Fifa com um saldo de uma vitória e uma derrota. No primeiro amistoso entre as equipes, no último sábado, o Brasil tinha sido derrotado por 2 a 0 no Sofi Stadium.