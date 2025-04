Presidente da Fifa revela sedes das Copas do Mundo femininas de 2031 e 2035

[...] O caminho está aí para que a Copa do Mundo aconteça em alguns grandes países a fim de impulsionar mais o movimento do futebol feminino.

Gianni Infantino, presidente da Fifa

Com a próxima edição (2027) programada para o Brasil, a Fifa considerou uma vitória poder definir a continuidade da competição até 2035. A US Soccer e a Federação Mexicana de futebol, que inicialmente apresentaram suas candidaturas para o Mundial de 2027, resolveram concentrar suas atenções para fazer uma organização de vulto em 2031. O México também deve sediar a competição.

Mark Bullingham, CEO da Associação de Futebol da Inglaterra, (FA na sigla em inglês) manifestou o seu contentamento com o anúncio de sediar a edição de 2035 da competição feminina.

O interesse do Reino Unido foi rapidamente apoiado no mês passado pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer quando a entidade disse que estava formalmente buscando propostas.