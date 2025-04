Zanotti vê "estado de alerta ligado" em derrota do Corinthians e avalia cobranças a Piccinato: "É normal"

Neste sábado, o Corinthians foi derrotado de virada pelo Palmeiras, por 2 a 1, no Estádio Alfredo Schurig (Fazendinha), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Andressa Alves abriu o placar, mas as Brabas viram o rival virar já nos acréscimos do clássico.

Após a partida, a capitã Gabi Zanotti analisou o resultado do Derby. Segundo a camisa 10, o Corinthians pecou no terço final do campo e cedeu gols em erros de posicionamento coletivo. A jogadora avaliou que o revés liga o sinal de alerta para a correção de erros a tempo do mata-mata.

"Acho que clássico é sempre dessa forma. É um jogo sempre decidido em detalhes. As duas equipes estão ali em estado de atenção, de alerta, o tempo todo muito concentradas. O nível de concentração é muito alto. Ao meu ver, fizemos um bom primeiro tempo, com um bom controle da partida, criamos talvez as melhores oportunidades de gol, mas erramos no terço final e não conseguimos concluir. E isso faz muita falta quando falamos de um jogo tão grande como um clássico. Eu prefiro que isso aconteça nesse momento, porque liga ainda mais o estado de alerta. Sabemos que a temporada é longa, depois entra a fase de mata-mata, queremos sempre brigar para estar lá em cima, na primeira colocação, e esses erros não podem acontecer em jogos decisivos", disse a atleta na zona mista.