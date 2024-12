Sócio na base do São Paulo? 'Isso precisa ser explicado', diz Arnaldo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, precisa explicar a possível parceria da base do clube com o empresário grego Angelos Marinakis, cobrou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O presidente não fala, só posta coisas no Instagram. Essa possibilidade se revela depois de dois encontros confirmados do Casares com o milionário proprietário do Nottingham Forest, que aliás vai muito bem na Inglaterra, e aí ter uma sociedade na base, um sócio na base, isso é inédito no futebol brasileiro e precisa ser muito bem explicado.