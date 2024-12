Scarpa sobre caso com Willian Bigode: 'Injusto o cara não pagar por isso'

Origem como meia, adaptado para ponta. Durante os últimos anos de carreira, Gustavo Scarpa tem atuado mais aberto pela direita, como uma espécie de ponta, algo que, apesar do sucesso com gols e assistências, não é totalmente do seu agrado.

Gustavo Scarpa diz que prefere jogar centralizado, como um camisa 10, e evita conectar a reta final de temporada conturbada da equipe ao seu posicionamento dentro de campo. Nas boas e nas ruins, ele afirma: está ali para ajudar o Galo, independente de onde estiver atuando nas quatro linhas.

"Com Milito, Felipão e Abel, todos eles sabiam da minha posição de origem, porém todos viam em mim potencial para jogar em outras posições e confiavam em mim para jogar em outras posições. Eu não posso de forma alguma agora que as coisas começaram a dar errado a falar de posição, porque no nosso melhor momento durante o ano, eu também estava jogando de ponta direita. Então como eu sempre digo, estou aqui para ajudar o Galo no que precisam. A minha função de origem o pessoal sabe que é mais pelo meio, porém, se o treinador está me colocando de ponta e eu estou rendendo vida que segue".

O susto e alívio

"Demais (desespero sobre possível rebaixamento), pelo menos para mim, mas eu não externava, porque da mesma forma que as palavras positivas que eu externava e tentava fazer a minha parte ali, a palavra negativa também vai impactando. Então eu fiquei com muito receio de ser baixado, tanto que no lance do do pênalti contra o Athletico, acho que dois minutos antes o Pablo cabeceia uma bola na trave e ali se faz o gol a gente tava caindo".