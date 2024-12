Histórias censuradas, pastel e melhor em campo: amigos enaltecem Adriano

Futebolística, 2009. As outras não importam.

Petkovic

Eu levei ele para Atalaia a primeira vez, passou sábado e domingo, e não conseguiu dormir. Minha esposa: 'Socorro, pelo amor de Deus'. Foi de bar em bar em Atalaia, abrindo os bares. Acabou o danone.

Aloísio Chulapa

(Quando morou comigo) Ele se comportou melhor que o Vampeta. Temos várias histórias. Todas censuradas.

Ronaldo

A recuperação na volta ao Flamengo foi lembrada também. Ele retornou em maio de 2009 e fez 48 jogos e 34 gols antes de deixar o clube para ir à Roma. Em 2012, voltou mais uma vez em passagem conturbada, mas não chegou a entrar em campo.

Trabalhei com ele em um período que tentamos recuperar o Adriano para voltar a campo. É um ídolo da nação rubro-negra, um cara marcado na história, mente e coração do torcedor. Tenho essa admiração por ele, campeão brasileiro, gols maravilhoso, seleção. É um momento de confraternizar tudo isso. Festa linda e momento de rever amigos. Recebemos ele novamente para tentar recuperar, ele voltar a jogar. É uma pessoa maravilhosa, coração maravilhoso, carisma incrível, ídolo. Pena que não conseguimos colocar ele para jogar, não teve o tempo hábil. Ele ainda com problema de recuperar da cirurgia no tendão. Mas que bom que ele voltou mais na frente.

Zinho