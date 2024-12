Fim da era Guardiola no City? 'Excesso de vitória faz mal', afirma Trajano

Trajano fez um paralelo entre o momento do City com a temporada do Palmeiras de Abel Ferreira — a primeira que termina sem grandes conquistas desde a chegada do português.

O Palmeiras foi muito mal no final do ano, o ano do Palmeiras foi mal, não é? Depois de uma trajetória, não se pode negar a trajetória do Abel Ferreira à frente do Palmeiras, pelo contrário, tem que louvar, bater palma, né?

Mas a coisa das conquistas e vitórias às vezes cansa, traz problemas novos. É o que está acontecendo com o Guardiola.

José Trajano

Guardiola vive o pior momento da carreira como treinador após empilhar títulos pelo Manchester City na Inglaterra.

Os azuis de Manchester perderam oito dos últimos 11 jogos e despencaram para a quinta colocação no Campeonato Inglês.

