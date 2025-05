Com Zé Ivaldo e Bontempo, Santos avança em preparação para enfrentar o Corinthians

Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos avançou em sua preparação para enfrentar o Corinthians, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, com dois "retornos". A bola rola neste domingo, na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília).

Recuperados de lesões, o zagueiro Zé Ivaldo (incômodo em seu joelho direito) e o meio-campista Gabriel Bontempo (edema no músculo adutor da perna esquerda) treinaram normalmente com o restante do elenco e podem ser relacionados já para o próximo duelo.