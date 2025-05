Escalação do São Paulo: elenco se reapresenta e faz treino técnico para pegar o Grêmio

Depois de empatar com o Libertad por 1 a 1, pela Libertadores, o São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e iniciou a preparação para o duelo contra o Grêmio. O jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e acontece neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

O treino foi dividido em dois grupos. Os atletas que atuaram por mais tempo no Paraguai fizeram atividades leves no campo, com corrida, exercícios regenerativos e mobilidade. Já os demais trabalharam sob orientação do técnico Luis Zubeldía, com foco em fundamentos técnicos, posse de bola, disputas em espaço reduzido e finalizações.

O técnico Luis Zubeldía não terá os atacantes Calleri e Lucas, além do volante Luiz Gustavo e do lateral direito Igor Vinícius. O jovem atacante Henrique, também entregue ao DM, deve continuar fora.