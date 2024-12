Ricardo Lomba é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo

Lomba é sócio-proprietário do Flamengo e engenheiro por formação. Ele é diretor fiscal da Receita Federal e costumava frequentar a arquibancada dentro e fora do Rio de Janeiro. Em 2010 se associou ao clube e fez parte da comissão que apurou as contas de Patrícia Amorim. Depois, foi vice do Conselho Deliberativo e se tornou vice de futebol na gestão Eduardo Bandeira de Mello no final de 2017 e em 2018, ano em que concorreu à presidência do clube como candidato da situação e foi derrotado por Rodolfo Landim. Ele tentou ser presidente do Conselho em 2021 e conseguiu em 2024.

O Conselho Deliberativo é visto como fundamental para os planos de qualquer presidente no Flamengo. Uma das prioridades nesse triênio será a reforma do estatuto do clube. Além disso, é o presidente do CODE que avalia balanços, orçamentos e promove as votações sobre patrocínios, entre outros.