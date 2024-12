Sem Gabigol, Arrascaeta é o novo camisa 10 do Flamengo

O meia já sabia que isso poderia acontecer. Sem Gabigol, que deixou o clube e já havia perdido a camisa, Arrascaeta tinha caminho livre para ser o 10.

Caro Arrasca, desde a chegada ao Clube de Regatas do Flamengo a sua dedicação, talento e paixão pelo nosso time tem sido inspiradores. Ao longo dos últimos seis anos você nos brindou com momentos mágicos e conquistas memoráveis que ficarão marcadas na nossa história e nosso clube. A nação é muito grata por todas as vitórias que você ajudou a conquistar e os títulos que celebramos juntos. Você é uma referência de uma Era de conquistas. E, merecidamente, sua trajetória no clube faz de você um grande ídolo. É importante ressaltar que apenas os grandes ídolos no Flamengo tem a honra de vestir a camisa 10 e você definitivamente já fez por merecer. O reconhecimento do seu comprometimento e genialidade em campo é uma unanimidade entre todos os torcedores. Que essa camisa se torne um incentivo a mais para enfrentar os futuros desafios e que ela te ajude a trazer muitas vitórias e a conquista de ainda mais títulos. Esteja certo de que sempre terá um lugar especial com a nação rubro-negra e especial no meu coração. Landim

Feliz com essa notícia. Minhas palavras desde que cheguei ao Flamengo são só de gratidão por tudo que tenho vivido dentro do clube e como a torcida me recebeu desde que cheguei. Mas a camisa 10 para mim é muito especial. Sei o tamanho e o peso que tem. Vou me preparar da melhor forma possível para representar da melhor forma dentro e fora do campo. Arrascaeta

Arrascaeta passa a vestir a camisa 10 no ano que vem. Ele e o elenco se reapresentam em 8 de janeiro paara iniciar os trabalhos visando a próxima temporada.