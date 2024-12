Ranking da CBF tem vice da Libertadores e 'pai' de Ceni nos lanternas; veja

A versão de 2025 do Ranking Nacional de Clubes, divulgada nesta sexta (13) pela CBF, traz times como Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians no top 10. A parte inferior da lista, no entanto, tem nomes bastante conhecidos no cenário nacional.

O fim do ranking

Vice-campeão da Libertadores em 2002, o São Caetano está entre os últimos 15 colocados. A equipe do ABC paulista, que viveu um período de glórias no início do século, foi rebaixada para a Série A4 do Campeonato Paulista e vive o fundo do poço de sua história.

A equipe paulista ocupa o 224° lugar e caiu 29 posições em relação ao ranking do ano passado. O Azulão soma apenas 51 pontos na lista — a título de comparação, o líder Flamengo acumula 16.996 pontos.