São Paulo passa Palmeiras e fica só atrás do Flamengo em ranking da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira o ranking nacional de clubes de 2025. Uma das novidades na lista em relação ao último é a de que o São Paulo ultrapassou o Palmeiras e agora ocupa o segundo lugar, atrás apenas do Flamengo.

O São Paulo, que conquistou a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, nesta temporada, ultrapassou o rival em 296 pontos, tendo quatro pontos a mais do que o último ranking. Enquanto o Verdão, que faturou o Campeonato Paulista, perdeu 836 pontos e ocupa o terceiro lugar, com 14.536 pontos.

Na sequência, aparece o Corinthians, em quarto lugar, com 13.802 pontos, com 876 pontos a mais que no último ano. O Timão, inclusive, subiu duas posições, já que no ranking de 2024 estava em sexto lugar. Estão inclusos no top 10 Atlético-MG (13.713), Athletico-PR (13.464), Fluminense (12.058), Botafogo (11.652), Fortaleza (11.616) e Grêmio (11.531).