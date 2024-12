Marlon Freitas sobre derrota do Botafogo: 'Não adianta falar de cansaço'

O Botafogo perdeu para o Pachuca, do México, nesta quarta-feira, por 3 a 0, e foi eliminado nas quartas de final da Copa Intercontinental, no Catar. Depois do jogo, Marlon Freitas não quis falar de cansaço e lamentou os gols sofridos.

"Acho que não adianta a gente falar de cansaço. Falhamos, tomamos um gol no comecinho do segundo tempo. Terminamos o primeiro tempo melhor e, depois no começo do segundo tempo, tomamos o gol. Claro que você tem que correr atrás, ficar mais exposto e foi o que aconteceu. Eles aproveitaram bem os contra-ataques e mataram o jogo", disse Marlon Freitas, que começou a partida no banco de reservas e entrou no começo do segundo tempo.

Com o resultado, o Botafogo se despede da competição, enquanto o Pachuca avança para encarar o Al-Ahly, neste sábado, às 14 horas (de Brasília), pela semifinal da Copa Intercontinental. O Glorioso encerra a temporada de 2024, com os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.