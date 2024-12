Corinthians: Coronado fala de 'disputa' com Garro e revela: 'Quero ficar'

Meio-campista do Corinthians, Igor Coronado revelou vontade de permanecer no clube para 2025 e falou sobre disputa por vaga no alvinegro.

O que aconteceu

Coronado falou sobre disputa não ser apenas com Garro por vaga no time titular da equipe, e noção que os dois podem atuar lado a lado: "A disputa é com todos os jogadores, né? É onde o treinador conseguir me encaixar e me encaixar com o Garro. Eu acho que nós dois somos dois jogadores de características similares, porém tenho total certeza que cabe os dois dentro de campo", disse o meia, em entrevista à ESPN.

O atleta ainda afirmou compromisso com o clube, e desejo de permanecer no elenco: "Eu quero jogar, quero ficar, tenho contrato e enfim, eu vou trabalhar nessas férias para chegar da melhor maneira possível no Corinthians".