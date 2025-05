Jornal volta a destacar possível saída de Rodrygo no Real Madrid

Rodrygo marcou apenas um gol nos últimos 21 jogos que disputou. Além do momento ruim, o camisa 11 ficou fora do time em função de uma gripe, e Arda Guler 'tomou' a posição.

Diante da fase do Rayo e tendo os nomes de Vini, Bellingham e Mbappé como 'líderes' do projeto, o Real Madrid não descarta negociar Rodrygo ao final da temporada.

Vini Jr. acertou sua renovação com o clube merengue até 2030, e o Real se vê na necessidade de fazer caixa com uma boa venda de um nome como Rodrygo.

Rodrygo tem contrato até 2028, e seu valor de mercado está avaliado em 100 milhões de euros - R$636 milhões.

As informações são do jornal espanhol 'As'.