José Roberto Reynoso domina Copa Ouro no CSN4* D Maio com Casillero JMen, em Santo Amaro

Neste sábado, a Copa Ouro, a 1.40 metros, foi o grande destaque no 10º CSN4* D Maio, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. José Roberto Reynoso Fernandez Filho, um dos mais premiados ginetes em atividade no Brasil, venceu a disputa com seu Casillero JMen, garanhão westfalen de 11 anos e de propriedade do Haras Agromen. Ambos cruzaram a linha de chegada em 36s85, com quase quatro segundos de vantagem.

O vice ficou com Eric Zorzetto com Samurai GFC, brasileiro de Hipismo de 10 anos, seguido pelo jovem talento Lucca Correa Nespoli com Quebek Tok, BH de 14 anos, que zeraram, respectivamente, em 40s62 e 41s60. Todos representando São Paulo.

O nível técnico da competição foi bom e sete habilitaram-se ao desempate em que três voltaram a zerar a decisão idealizada por Gabriel Malfatti. Por conta de fortes chuvas, dos 79 conjuntos inscritos, 53 largaram no torneio.