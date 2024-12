Destaque do Pachuca diz que John Kennedy será bem-vindo: 'Interessante'

Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Autor de um dos gols do Pachuca na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo na Copa Intercontinental, o veterano Salomon Rondón, atacante de 35 anos, falou sobre o colega de posição John Kennedy, que está encaminhado com o time mexicano.

O que ele disse?

É um jogador campeão da Libertadores, um jogador muito interessante. Não sei se está fechado, mas se vier ao Pachuca, virá para somar Salomon Rondón

Do Flu ao México

As partes acertaram o empréstimo de John Kennedy nesta semana. As conversas vinham se desenrolando, e as partes, enfim, chegaram a um acordo.