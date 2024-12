Melo banca Fred Luz no Corinthians em 2025, e refaz contrato de nova função

Presidente do Corinthians, Augusto Melo afirmou que Fred Luz seguirá no clube em 2025 e explicou a função do CEO, que teve o contrato refeito como consultor.

O que aconteceu

Fred Luz teve a permanência colocada como dúvida para a próxima temporada, mas Augusto Melo garantiu a sequência do profissional. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, disponível no canal do UOL Esporte no YouTube.

O presidente do Timão explicou as funções de Fred Luz no clube. O profissional também ocupa cargo na empresa Alvarez & Marsal, que presta serviço de consultoria ao clube paulista.