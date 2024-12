Bota, Fla, Palmeiras e mais: os sul-americanos que caíram antes da final

A eliminação do time carioca tem algo inédito. A Copa Intercontinental "rebaixou" o time sul-americano, que entrava direto na semifinal no antigo Mundial de Clubes. Agora, o representante da América do Sul tem de jogar as quartas de final.

O Botafogo igualou o Palmeiras com a pior campanha envolvendo as duas competições. Apesar de cair nas quartas de final e não na semifinal como o rival paulista, o time carioca também ficou com a quarta colocação.

Esta é a primeira edição do torneio, que será disputado anualmente e herdou o formato de disputa do Mundial de Clubes, envolvendo todos os campeões continentais do ano. O Super Mundial será disputado a cada quatro anos em novo modelo.

Lembre as outras eliminações antes da final

Flamengo - 2022

O Flamengo foi eliminado pelo Al-Hilal (Arábia Saudita) na semifinal do Mundial de Clubes de 2022 ao ser derrotado por 3 a 2. O Rubro-Negro terminou a competição no terceiro lugar após vencer o Al Ahly por 4 a 2 na disputa pela terceira posição.