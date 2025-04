Corinthians não tem plano B e oferece a Dorival salário maior que de Ramón

O UOL apurou, no entanto, que os vencimentos oferecidos a Tite seriam ainda maiores: algo em torno de R$ 3 milhões mensais. A diretoria receia ter de começar do zero a busca por um novo profissional, mas o clima é de otimismo no Parque São Jorge.

Em reunião realizada ontem, o executivo Fabinho Soldado apresentou as condições do trabalho e o projeto corinthiano. A bola, agora, está nas mãos de Dorival.

O clube tem pressa e não quer que a novela se arraste. A ideia é que o negócio seja fechado com velocidade e o técnico assuma a equipe imediatamente.

O Alvinegro enfrenta amanhã o Racing (URU), às 19h, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. A tendência é que o time siga sendo dirigido pelo interino Orlando Ribeiro.