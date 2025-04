Ex-contratado do UFC é condenado a mais de 15 anos de prisão por tráfico de armas e drogas

"Menga, como muitos criminosos antes dele, pensou que estava se escondendo atrás de um sistema de comunicação seguro. Em vez disso, ele criou sua própria trilha de evidências que o levou direto para a cadeia. O nível em que Menga operava demonstrava claramente que ele tinha uma lista estabelecida de contatos criminosos, que deve ter sido construída ao longo de vários anos, sem ser notada, facilitada pelo uso do Encrochat", declarou Shiels, detetive que reforça o 'Grupo de Combate ao Crime Organizado Grave', ao site oficial da 'Greater Manchester Police'.

Histórico breve com o UFC

Apontado como um dos grandes pesos-moscas (57 kg) em ascensão da época, Pietro iniciou sua carreira invicto, acumulando 13 vitórias e chamando a atenção do UFC. O inglês se preparava para participar da 27ª edição do TUF, mas foi surpreendido com uma oferta direta de assinar com o Ultimate e lutar de última hora contra Tim Elliot, em 2017. Na oportunidade, porém, Menga não conseguiu bater o peso e viu seu adversário se recusar a competir em tais condições.

Posteriormente, o agora veterano teve seu contrato junto à liga presidida por Dana White encerrado, sem sequer entrar em ação. Em sua carreira, entretanto, 'The Italian Stallion', como ficou conhecido, chegou a competir em outras grandes companhias, como o Bellator e o Cage Warriors. Em seu cartel no MMA profissional, Pietro soma 14 vitórias e quatro reveses no total.

#JAILED | 'Italian Stallion' MMA fighter jailed for over 15 years for drugs and firearms offences.

With his day job as an MMA fighter, Pietro Menga, aka 'The Italian Stallion', had a more lucrative job as a middleman sourcing cocaine for an OCG.