Com Calleri, Hulk e Thiago Silva, Conmebol divulga vídeo com jogadores em combate ao racismo

A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira, um vídeo nas redes sociais em combate ao racismo, com a participação de diversos jogadores de clubes da América do Sul. Entre os que atuam no futebol brasileiro, os representantes foram Jean Lucas, Jonathan Calleri, Hulk, Francis Amuzu, Thiago Silva e Ángel Romero.

"Na vida e no gramado, merecemos um futebol livre de racismo, violência e discriminação. Entre nesta luta!", escreveu a Conmebol na publicação.