Adesanya cita bullying para sugerir revanche contra Strickland no UFC: "Preciso me vingar"

Israel Adesanya parece ter reencontrado sua motivação - e ela tem nome e sobrenome: Sean Strickland. Depois de amargar a pior fase da carreira, com três derrotas consecutivas, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC anunciou que quer voltar ao octógono. E deixou claro quem quer enfrentar: o homem que iniciou sua queda.

O pedido foi direto. Em um vídeo recente publicado em seu canal no YouTube, o quarto colocado do ranking da categoria contou que já comunicou ao Ultimate sua vontade de lutar novamente, e que tem um único nome em mente. "Já falei com Hunter , já falei com meu técnico. É hora. Quero o Strickland. Preciso me vingar."

A fala carrega mais peso do que parece. O revés diante do americano, em setembro de 2023, não foi apenas mais uma derrota no cartel do nigeriano. Foi uma virada simbólica. Campeão dominante por anos, Adesanya foi amplamente superado em cinco rounds - e viu seu título escapar de forma inesperada para um rival que, até então, era considerado azarão.