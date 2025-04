Time tradicional de SP vê eleição agitada após ficar sem calendário no ano

Quem vencer comandará o Juventus entre 31 de maio de 2025 até 30 de maio de 2028. O atual presidente era vice na chapa vencedora da última eleição e assumiu após renúncia do antigo mandatário, enquanto Betone, o Magrão, é ex-diretor de marketing do clube e conselheiro desde 2020.

O pleito é realizado dias após o aniversário de 101 anos do clube e chega marcado também por uma disputa judicial. O candidato da oposição afirma que sua chapa sofreu impugnação unilateral do presidente do Conselho Deliberativo, mas que conseguiu reverter a medida na Justiça.

Sem calendário restante no ano

O Juventus não participará da Copa Paulista de 2025 pela primeira vez na história do clube. Desde a criação do torneio, que possibilita vaga na Série D ou Copa do Brasil, a equipe da Mooca disputou todas as últimas 24 edições.

Com isso, o Moleque Travesso não terá mais jogos até o final do ano. O Juventus, portanto, encerra a temporada apenas com a participação na A2 do Paulistão, após 15 partidas e tendo ficado em 11º de 16 times.

A atual diretoria justificou a decisão como uma estratégia de reestruturação do departamento de futebol profissional. A gestão afirmou que optou por não participar do torneio após "cuidadosa análise" e com o intuito de montar um elenco competitivo para 2026.