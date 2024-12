Técnico brilha, Barça bate Dortmund em jogo maluco e vai ao mata-mata

O Barcelona chegou aos 15 pontos, se isolou na vice-liderança e se garantiu no mata-mata. A equipe espanhol tem oito pontos a mais que o PSG, primeiro time fora da zona de classificação, com apenas mais seis em disputa.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund caiu para a nona colocação. Os alemães somam 12 pontos até aqui.

As duas equipes voltam a campo na Champions somente no dia 21 de janeiro, às 17h (de Brasília). O Borussia Dortmund visita o Bologna, enquanto o Barcelona vai até Portugal encarar o Benfica. Os dois jogos são válidos pela sétima rodada.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de "trocação" entre as equipes. Os primeiros 45 minutos foram preenchidos por boas trocas de passes e chances criadas de lado a lado, principalmente com os pontas dos dois times. Mesmo assim, nenhum esforço foi suficiente para abrir o placar no Signal Iduna Park.

A etapa final foi ainda mais maluca e teve show de Hansi Flick. Depois de alguns minutos mornos, o Barcelona desbloqueou o jogo com gol de Raphinha. A obrigação de buscar o empate lançou o Dortmund com tudo ao ataque, e o resultado foi imediato. Na reta final, o técnico Hansi Flick viu sua estrela brilhar quando tirou Lewandowski para colocar Ferran Torres, abrindo mão de um homem de referência.