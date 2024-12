Artur Jorge evita desculpas, elogia Pachuca e não crava 'fico' no Botafogo

O técnico Artur Jorge, do Botafogo, evitou citar o cansaço ao abordar a eliminação da Copa Intercontinental — a equipe tomou 3 a 0 do Pachuca e se despediu do torneio após jogar cinco vezes em 15 dias. Ele, que também não cravou sua permanência no clube, falou à TV Globo.

O que ele disse?

Autocrítica e elogios. "Não vou procurar arranjar desculpas nenhuma para o que não conseguimos fazer. Eles foram melhores do que nós, mais eficazes, principalmente no 2° tempo. Não há nada a dizer em relação ao contexto porque temos que nos agarrar ao resultado.

Fim de 2024. "O resultado não foi o que queríamos, mas nada apaga o que o Botafogo fez na temporada. Hoje não foi um jogo bom da nossa parte."