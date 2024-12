Mundial: Artur Jorge tem papo longo com elenco do Botafogo antes de estreia

O principal desfalque do Botafogo em Doha é Vitinho. O lateral direito não se recuperou de lesão e sequer veio para a capital do Qatar.

Classificação e jogos Copa Intercontinental

O Botafogo encara o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (11). O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Quem avançar encara o Al Ahly, do Egito, nas semifinais. O Real Madrid, da Espanha, já é um dos finalistas.

Botafogo prioriza o descanso

A delegação botafoguense chegou em Doha após uma cansativa viagem. O time venceu o São Paulo no último domingo (8), por 2 a 1, no Nilton Santos (RJ), e se sagrou campeão brasileiro. Após algumas horas de comemoração no estádio, o Alvinegro seguiu direto para o aeroporto.

A viagem fretada para Doha sofreu um atraso de duas horas. O time acabou deixando o Rio de Janeiro somente às 3h. No total, o trajeto durou mais de 14 horas, fazendo com que a delegação chegasse no Qatar na madrugada.

Algo que amenizou os danos foi o avião do New England Patriots que o Botafogo utilizou. O empréstimo foi uma gentileza do dono da franquia do time da NFL, que é amigo de John Textor, controlador da SAF do Alvinegro.